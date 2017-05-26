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14:51, 26 мая 2017 383
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Эксперты назвали самый чистый водоем Европы

Эксперты назвали самый чистый водоем Европы

Фото: Pixabay.com

Специалисты изучили европейские озера и реки и опубликовали итоги эксперимента, признав, что самый чистый водоем находится в Люксембурге, передает ИА «Регнум».

По результатам многочисленных исследований и мониторинга, самые чистые водоемы находятся на территории Люксембурга.

Этой небольшой стране специалисты поставили максимально возможное количество оценок «отлично». Неплохая ситуация с озерами и прудами на Кипре и Мальте, а также в Греции и Австрии. А вот наиболее непригодные для купания водоемы оказались в Албании. Показатели экологичности составили там лишь 37 процентов.

По итогам доклада все же следует, что большинство европейских водоемов вполне пригодны для отдыха. Стандартам качества соответствуют более 85 процентов водохранилищ.


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