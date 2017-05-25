В Перми на артистов упала часть сцены, пострадали восемь детей

В Перми на артистов обрушилась конструкция сцены дома культуры. При этом пострадали десять человек, среди них — восемь детей, передает «
Инцидент произошел в среду, 24 мая, во время детского фестиваля. Дети рассаживались вдоль сцены, когда на них упала конструкция с рекламными щитами.
«Всего пострадали десять человек: двое взрослых и восемь детей в возрасте от десяти до 15 лет. На месте работали 11 реаниматоров Центра медицины катастроф. Один человек отказался от госпитализации, всех остальных врачи, оказав на месте необходимую помощь, развезли по разным больницам», — рассказал директор Пермского краевого центра медицины катастроф Олег Федоткин.
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