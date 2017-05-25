Эксперты навали самые любимые автомобили россиян

Исследования, проведенные аналитиками, позволили составить рейтинг самых популярных автомобильных брендов на территории России, пишет ИА «
В столичных регионах — Москве и Санкт-Петербурге — специалистам не удалось выделить какую-то одну наиболее популярную марку. Зато выяснилось, что автолюбители Казани, Воронежа, Волгограда и Ростова-на-Дону предпочитают машины Lada.
В Красноярске, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге, по данным исследования, наибольшим спросом пользуются автомобили Toyota.
Всего аналитики опросили около одиннадцати тысяч человек из многих регионов страны.