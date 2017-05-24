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12:39, 24 мая 2017 273
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В России создадут защищенный аналог Skype для госструктур

В России создадут защищенный аналог Skype для госструктур

Государственным структурам и промпредприятиям предложат отечественный аналог Skype. О его разработке сообщили в «Ростехе», передает ТАСС.

Система не имеет доступа в интернет и защищена от хакеров и спецслужб, заявляют разработчики. Она сочетает функционал телефонии и мессенджера — видеозвонки, текстовые сообщения, обмен файлами.

«Это современная, комфортная система, позволяющая передавать конфиденциальную информацию», — заявил генеральный директор «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

По данным компании, в основу разработки возьмут платформу OMMG, сервис видео- и аудиоконференций от Mind и программно-аппаратный комплекс компании «Булат». В настоящий момент проект находится на стадии создания «действующего прототипа системы», отметили в «Росэлектронике».


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