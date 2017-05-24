В России создадут защищенный аналог Skype для госструктур

Государственным структурам и промпредприятиям предложат отечественный аналог Skype. О его разработке сообщили в «Ростехе», передает
Система не имеет доступа в интернет и защищена от хакеров и спецслужб, заявляют разработчики. Она сочетает функционал телефонии и мессенджера — видеозвонки, текстовые сообщения, обмен файлами.
«Это современная, комфортная система, позволяющая передавать конфиденциальную информацию», — заявил генеральный директор «Росэлектроники» Арсений Брыкин.
По данным компании, в основу разработки возьмут платформу OMMG, сервис видео- и аудиоконференций от Mind и программно-аппаратный комплекс компании «Булат». В настоящий момент проект находится на стадии создания «действующего прототипа системы», отметили в «Росэлектронике».