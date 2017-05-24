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10:14, 24 мая 2017 966
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В лесах под Владимиром обнаружили миллиарды рублей

В лесах под Владимиром обнаружили миллиарды рублей

Исследователи из Петербурга обнаружили в лесах Владимирской области миллиарды советских рублей. Об этом сообщили в сюжете телеканала «Звезда».

Деньги нашли на месте заброшенной пусковой шахты баллистических ракет, которая раньше была секретной. Теперь червонцы, полтинники, сотни утопают в болоте или лежат на лесной поляне.

«После распада Союза оружие вывезли, а шахты глубиной около двадцати метров законсервировали. Сбрасывать сюда старые деньги начали в девяностых. Сжигать деньги должны были на Украине. Но объем был настолько огромен, что вывезти и утилизировать все и сразу оказалось невозможно», — пояснили журналисты.

Отмечается также, что сейчас купюры не представляют никакой ценности.


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