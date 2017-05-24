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11:34, 24 мая 2017 368
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В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

В Государственную думу внесен законопроект, который запрещает операторам мессенджеров работать с пользователями, не идентифицированными в установленном порядке. Документ подготовили заместители председателя комитета по информационной политики Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также справорос Олег Николаев, сообщает «Медуза».

Установление личности пользователя предлагается проводить по номеру сотового телефона по соглашению с операторами связи.

Мессенджеры также хотят обязать рассылать обязательные сообщения госорганов и ограничивать информационные рассылки по просьбе пользователей.

Отказ от выполнения указанных требований может привести к блокировке мессенджера. Депутаты также внесли отдельный законопроект о штрафах за неисполнение мессенджерами новых ограничений, которые составляют до миллиона рублей.

Законопроект распространяется только на мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как организаторы распространения информации.


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