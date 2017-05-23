В Волгограде кассир похитила из банка 8,8 млн рублей и более 80 тыс. в иностранной валюте, передает
По версии следствия, к пропаже денег причастна 43-летняя сотрудница банка, написавшая накануне заявление об увольнении по собственному желанию. В свой последний рабочий день женщина должна была выйти на службу и передать дела. Однако кассир в банке так и не появилась, а деньги пропали.
С заявлением о недостаче в полицию обратилась управляющая банком. Правоохранители предполагают, что преступление тщательно планировалось. Стало известно, что гражданский муж кассира за две недели до инцидента уехал в Грузию, а некоторое время назад она забрала из школы документы двоих детей.
Возможная похитительница объявлена в розыск. Ее ориентировки разосланы во все аэропорты и вокзалы. В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Проводится расследование.