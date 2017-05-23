Скончался актер Роджер Мур, исполнивший Джеймса Бонда

В Швейцарии скончался актер Роджер Мур, исполнивший главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде. Британец умер в возрасте 89 лет, сообщается в аккаунте семьи актера в
«С тяжестью на сердце мы вынуждены сообщить, что наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня после непродолжительной, но отважной борьбы с раком», — говорится в сообщении.
Мур родился в Лондоне 14 октября 1927 года. Он снимался в фильмах «бондианы» дольше других, исполнивших агента 007.. Мур сыграл агента 007 в семи фильмах: «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985).
Во время съемок шестого фильма о Бонде в Индии актер был поражен, увидев уровень бедности в стране, и вскоре занялся благотворительностью. В 1991 году он стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.
Фото