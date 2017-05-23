Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:40, 23 мая 2017 734
 0    0

Правительство ужесточит наказание за содействие незаконной миграции

Правительство ужесточит наказание за содействие незаконной миграции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает увеличение административных штрафов за неправильное оформление документов на проживание в России иностранцев и лиц, не имеющих российского гражданства. Соответствующее сообщение опубликовано 23 мая на сайте правительства, передает ТАСС.

Документ предписывает повысить максимальный размер штрафов для граждан с 4000 до 5000 тысяч рублей, для должностных лиц — с 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — с 300 до полумиллиона рублей.

В правительстве считают, что предлагаемые изменения помогут усовершенствовать законодательство и обеспечить национальную безопасность страны.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
9:40, 23 мая 2017
Правительство ужесточит наказание за содействие незаконной миграции
20:56, 22 мая 2017
Блогер Саша Спилберг выступила в Госдуме. Видео 1
18:48, 22 мая 2017
Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с Калужской областью
13:40, 22 мая 2017
Россия и Турция подписали заявление о снятии ограничений в торговле 3
9:38, 20 мая 2017
Олег Булеков поддержал рязанский велокросс. Фото 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Портал Superjob присудил Прио-Внешторгбанку звание «Привлекательный работодатель»

Портал Superjob присудил Прио-Внешторгбанку звание «Привлекательный работодатель»

На вопросы журналиста ответила руководитель службы управления персоналом Прио-Внешторгбанка Анна Чечкова.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:53, 10 мая 2017 73 579
«Для короля Рязани». Известный блогер высмеял интерьер квартиры в центре города за 11,5 миллиона рублей 10
13:31, 9 мая 2017 66 293
Любимов прошел по Рязани в гуще 40-тысячного «Бессмертного полка». Фоторепортаж 2
11:30, 19 мая 2017 49 342
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 9
11:52, 22 мая 2017 42 634
В Рязани выбрали Мисс и Миссис Великая Русь. Фото 10
22:42, 14 мая 2017 23 632
В центре Рязани «Мицубиси» выбросило на тротуар после столкновения с «Ауди». Фото 4
Все новости
Голосования

Кому доверить ребенка на лето?

Окончание опроса: 28.05.2017
Архив голосований
Форум