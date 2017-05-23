Правительство ужесточит наказание за содействие незаконной миграции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает увеличение административных штрафов за неправильное оформление документов на проживание в России иностранцев и лиц, не имеющих российского гражданства. Соответствующее сообщение опубликовано 23 мая на сайте правительства, передает
Документ предписывает повысить максимальный размер штрафов для граждан с 4000 до 5000 тысяч рублей, для должностных лиц — с 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — с 300 до полумиллиона рублей.
В правительстве считают, что предлагаемые изменения помогут усовершенствовать законодательство и обеспечить национальную безопасность страны.