Количество жертв взрыва в Манчестере увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил полиции Большого Манчестера, пишет
Сообщается, что среди погибших есть дети.
Напомним, взрыв
Фото
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Количество жертв взрыва в Манчестере увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил полиции Большого Манчестера, пишет
Сообщается, что среди погибших есть дети.
Напомним, взрыв
Фото
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