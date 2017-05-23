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13:28, 23 мая 2017 2 009
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Клиентам «Мегафона» предложили три варианта компенсации за сбой в сети

Клиентам «Мегафона» предложили три варианта компенсации за сбой в сети

Фото: Pixabay.com

Клиентам «Мегафона» предложили три варианта компенсации за сбой мобильной в сети. Без связи 19 мая оказались жители Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья, пишет газета «Ведомости».

Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами и партнерами за сбой в программном обеспечении. По его словам, пострадавшие абоненты могут в качестве компенсации выбрать 50 минут голосовой связи и 1 ГБ трафика либо 2 ГБ трафика. Третий вариант — бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ».


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