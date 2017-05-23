Клиентам «Мегафона» предложили три варианта компенсации за сбой в сети

Клиентам «Мегафона» предложили три варианта компенсации за сбой мобильной в сети. Без связи 19 мая
Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами и партнерами за
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Фото: Pixabay.com
Клиентам «Мегафона» предложили три варианта компенсации за сбой мобильной в сети. Без связи 19 мая
Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами и партнерами за
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На вопросы журналиста ответила руководитель службы управления персоналом Прио-Внешторгбанка Анна Чечкова.