Apple сделала платной тестовую версию Apple Music

Компания Apple теперь берет плату за использование сервиса Apple Music даже во время тестирования. Сейчас подобное нововведение распространяется на пользователей в трех странах, передает
Владельцы «яблочных» гаджетов привыкли к тому, что первые три месяца использования сервиса Apple Music являются бесплатным, но всему приходит конец. Теперь в Apple решили брать деньги даже за промо-версию.
Сейчас подобные поборы действуют в Австралии, Швейцарии и Испании. При этом в Apple отметили, что стоимость услуги является весьма скромной и составляет всего 0,99 доллара.