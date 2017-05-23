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9:25, 23 мая 2017 472
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Apple сделала платной тестовую версию Apple Music

Apple сделала платной тестовую версию Apple Music

Компания Apple теперь берет плату за использование сервиса Apple Music даже во время тестирования. Сейчас подобное нововведение распространяется на пользователей в трех странах, передает РБК.

Владельцы «яблочных» гаджетов привыкли к тому, что первые три месяца использования сервиса Apple Music являются бесплатным, но всему приходит конец. Теперь в Apple решили брать деньги даже за промо-версию.

Сейчас подобные поборы действуют в Австралии, Швейцарии и Испании. При этом в Apple отметили, что стоимость услуги является весьма скромной и составляет всего 0,99 доллара.


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