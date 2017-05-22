В Пятигорске воспитатель детского сада сломала ребенку ключицу

В Пятигорске воспитатель детского сада ударила и толкнула девочку, из-за чего та сломала ключицу. По словам родителей, женщина и ранее непедагогично вела себя с детьми, передает «
Этот случай произошел 17 мая. Воспитанница ясельной группы получила закрытый перелом левой ключицы со смещением.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя.
Как отмечается, произошедшее стало возможным из-за нарушения законодательства заведующей детским садом.
«По результатам проведенной проверки начальнику МУ „Управление образования администрации города Пятигорска“ внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании и об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре города», — сообщила прокуратуры города.