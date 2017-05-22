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18:35, 22 мая 2017 644
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В Пятигорске воспитатель детского сада сломала ребенку ключицу

В Пятигорске воспитатель детского сада сломала ребенку ключицу

В Пятигорске воспитатель детского сада ударила и толкнула девочку, из-за чего та сломала ключицу. По словам родителей, женщина и ранее непедагогично вела себя с детьми, передает «РИА Новости».

Этот случай произошел 17 мая. Воспитанница ясельной группы получила закрытый перелом левой ключицы со смещением.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя.

Как отмечается, произошедшее стало возможным из-за нарушения законодательства заведующей детским садом.

«По результатам проведенной проверки начальнику МУ „Управление образования администрации города Пятигорска“ внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании и об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре города», — сообщила прокуратуры города.


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