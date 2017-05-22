В Москве задержали 20 хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов. Их подозревают в краже денег с банковских счетов с помощью троянской программы. Ущерб превысил 50 миллионов рублей, передает «
По версии следствия, в состав преступной группы входили 20 человек из разных регионов страны. Организатором незаконного бизнеса полицейские считают 30-летнего жителя Иваново.
Как отметили оперативники, вирус позволял получать несанкционированный доступ к смартфонам. При помощи скрытых СМС-команд преступники могли переводить деньги на заранее подготовленные счета.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса — «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Суд заключил под стражу четверых подозреваемых, остальные отпущены под подписку о невыезде.