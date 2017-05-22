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17:20, 22 мая 2017 1 948
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В Москве задержали 20 хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов

В Москве задержали 20 хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов

В Москве задержали 20 хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов. Их подозревают в краже денег с банковских счетов с помощью троянской программы. Ущерб превысил 50 миллионов рублей, передает «РИА Новости».

По версии следствия, в состав преступной группы входили 20 человек из разных регионов страны. Организатором незаконного бизнеса полицейские считают 30-летнего жителя Иваново.

Как отметили оперативники, вирус позволял получать несанкционированный доступ к смартфонам. При помощи скрытых СМС-команд преступники могли переводить деньги на заранее подготовленные счета.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса — «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Суд заключил под стражу четверых подозреваемых, остальные отпущены под подписку о невыезде.


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1 неделя назад
Без окон и без денег. Как не стать жертвой обмана?

Без окон и без денег. Как не стать жертвой обмана?

В Рязани часто происходят случаи мошенничества с установкой и ремонтом пластиковых окон.

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