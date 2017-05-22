Эксперты нашли секретный способ очистить память iPhone

Очистить память iPhone можно в разделе настроек «музыка». Функция на устройствах активной стала только в последних версиях iOS, пишет «
Специалисты рассказали, что в ОС запрограммирована функция «Оптимизация хранилища», однако в ранних версиях iOS активизировать ее вручную было невозможно. Сейчас все стало доступно. Для этого нужно войти в сервис «Настройки», перейти к разделу «Музыка» и найти функцию «Оптимизация хранилища». Чтобы очистить память нужно активировать данный сервис, поставив отметку «по умолчанию». При запуске данной функции с телефона будут удалены файлы с музыкой, которая уже некоторое время не актуальна для пользователя. Следовательно, в памяти iPhone освободится много места.
Удаленные треки можно будет загрузить через iTunes. Эксперты отметили, что данная функция активна и в разделе «Изображение». И если понадобится можно очистить телефон и от ненужных картинок, освобождая больше места в памяти телефона для более полезной информации.