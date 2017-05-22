Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:25, 22 мая 2017 343
 0    0

Эксперты нашли секретный способ очистить память iPhone

Эксперты нашли секретный способ очистить память iPhone

Фото: Pixabay.com

Очистить память iPhone можно в разделе настроек «музыка». Функция на устройствах активной стала только в последних версиях iOS, пишет «Российская газета».

Специалисты рассказали, что в ОС запрограммирована функция «Оптимизация хранилища», однако в ранних версиях iOS активизировать ее вручную было невозможно. Сейчас все стало доступно. Для этого нужно войти в сервис «Настройки», перейти к разделу «Музыка» и найти функцию «Оптимизация хранилища». Чтобы очистить память нужно активировать данный сервис, поставив отметку «по умолчанию». При запуске данной функции с телефона будут удалены файлы с музыкой, которая уже некоторое время не актуальна для пользователя. Следовательно, в памяти iPhone освободится много места.

Удаленные треки можно будет загрузить через iTunes. Эксперты отметили, что данная функция активна и в разделе «Изображение». И если понадобится можно очистить телефон и от ненужных картинок, освобождая больше места в памяти телефона для более полезной информации.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
13:25, 22 мая 2017
Эксперты нашли секретный способ очистить память iPhone
16:57, 21 мая 2017
Во Франции нашли метод борьбы с вирусом WannaCry
13:37, 21 мая 2017
Аналитики назвали самые популярные среди молодежи машины
12:39, 21 мая 2017
КНДР запустила ракету неизвестной модификации
10:57, 21 мая 2017
В Facebook появилась функция заказа еды из ресторанов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Много ли пользы от прививок? Интервью с главврачом клиники «Добрый доктор Детство»

Много ли пользы от прививок? Интервью с главврачом клиники «Добрый доктор Детство»

Большинство родителей верят слухам и считают, что не прививать ребенка — это современно и полезно.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:53, 10 мая 2017 72 459
«Для короля Рязани». Известный блогер высмеял интерьер квартиры в центре города за 11,5 миллиона рублей 10
13:31, 9 мая 2017 65 867
Любимов прошел по Рязани в гуще 40-тысячного «Бессмертного полка». Фоторепортаж 2
13:02, 9 мая 2017 62 229
Десантники впервые прошли на рязанском параде в экипировке «Ратник». Фоторепортаж
11:30, 19 мая 2017 44 309
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 9
22:42, 14 мая 2017 23 565
В центре Рязани «Мицубиси» выбросило на тротуар после столкновения с «Ауди». Фото 4
Все новости
Голосования

Кому доверить ребенка на лето?

Окончание опроса: 28.05.2017
Архив голосований
Форум