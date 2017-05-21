Во Франции нашли метод борьбы с вирусом WannaCry. Разработчики отмечают, что метод не стопроцентный и работает при определенных условиях, передает
В разработке участвовали не только эксперты по вопросам кибербезопасности, но и известные хакеры. Им удалось создать работающий способ дешифровки WannaCry. Программа успешно работает не только с Windows 7, но и более ранними версиями операционной системы.
Отмечается, что данные с зараженного компьютера можно спасти при условии, если устройство не перезагружалось с момента проникновения вируса, а сами разработчики WannaCry еще не успели выполнить угрозу о перманентной блокировке файлов.
Вирус
Остановить распространение вируса удалось после регистрации домена uqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, к которому обращался WannaCry.