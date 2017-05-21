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16:57, 21 мая 2017 1 854
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Во Франции нашли метод борьбы с вирусом WannaCry

Во Франции нашли метод борьбы с вирусом WannaCry

Во Франции нашли метод борьбы с вирусом WannaCry. Разработчики отмечают, что метод не стопроцентный и работает при определенных условиях, передает Reuters.

В разработке участвовали не только эксперты по вопросам кибербезопасности, но и известные хакеры. Им удалось создать работающий способ дешифровки WannaCry. Программа успешно работает не только с Windows 7, но и более ранними версиями операционной системы.

Отмечается, что данные с зараженного компьютера можно спасти при условии, если устройство не перезагружалось с момента проникновения вируса, а сами разработчики WannaCry еще не успели выполнить угрозу о перманентной блокировке файлов.

Вирус поразил около 300 тысяч компьютеров в 150 странах, требуя у владельцев выплатить от 300 до 600 долларов. Пострадали не только рядовые интернет-пользователи, но и множество корпораций и госструктур по всему миру.

Остановить распространение вируса удалось после регистрации домена uqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, к которому обращался WannaCry.


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