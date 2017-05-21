В воскресенье, 21 мая, КНДР запустила ракету неизвестной модификации. По предварительной информации, это баллистическая ракета, передает «
Ракету запустили из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Она пролетела около 500 километров. В связи с этим президент Южной Кореи Мун Джэин созывает Совет национальной безопасности страны.
Сегодняшний запуск стал восьмым испытанием ракет, которое Пхеньян проводит в этом году. Предыдущее испытание баллистической ракеты КНДР Северная Корея провела 29 апреля, однако, по данным США, оно оказалось неудачным.