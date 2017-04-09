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21:37, 9 апреля 2017 309
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В Недостоево возле жилых домов загорелась сухая трава

В Недостоево возле жилых домов загорелась сухая трава

В Недостоево возле жилых домов загорелась сухая трава. Об этом сообщили пользователи группы «Рязань».

Пожар произошел вечером в воскресенье, 9 апреля.

Напомним, в этот же день трава загорелась возле дома по улице Зубковой.

Фото Вадим Виловатый


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