В Недостоево возле жилых домов загорелась сухая трава. Об этом сообщили пользователи группы «
Пожар произошел вечером в воскресенье, 9 апреля.
Напомним, в этот же день трава
Фото
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В Недостоево возле жилых домов загорелась сухая трава. Об этом сообщили пользователи группы «
Пожар произошел вечером в воскресенье, 9 апреля.
Напомним, в этот же день трава
Фото
© RZN.info
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