Скопинец украл у соседки телевизор и печные дверцы

Скопинец украл у соседки кастрюли и печные дверцы. Об этом
Мужчина, зная, что соседки ночью не будет дома, с помощью отвертки выставил стекло из окна и забрался к ней в дом. Он нашел печную плиту, две печные дверцы, восемь кастрюль различной емкости, четыре сковороды и алюминиевую флягу, а также палас, ковер и телевизор. Все вещи злоумышленник сложил в картофельные мешки и вынес из дома. Сумма похищенного составила 4 852 рубля.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ.