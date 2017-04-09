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13:15, 9 апреля 2017 529
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Скопинец украл у соседки телевизор и печные дверцы

Скопинец украл у соседки телевизор и печные дверцы

Фото: Pixabay.com

Скопинец украл у соседки кастрюли и печные дверцы. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского районного суда.

Мужчина, зная, что соседки ночью не будет дома, с помощью отвертки выставил стекло из окна и забрался к ней в дом. Он нашел печную плиту, две печные дверцы, восемь кастрюль различной емкости, четыре сковороды и алюминиевую флягу, а также палас, ковер и телевизор. Все вещи злоумышленник сложил в картофельные мешки и вынес из дома. Сумма похищенного составила 4 852 рубля.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ.


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