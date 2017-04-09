Рязанского юриста показали в «Своей игре» на НТВ. Видео

Рязанского юриста показали в «Своей игре». Интеллектуальная игра с участием Максима Евдокимова вышла в эфир НТВ в воскресенье, 9 апреля.
За центральным столом оказался Илья Тальянский из Тель-Авива. Его соперниками стали дебютанты Сергей Моисеенко из Санкт-Петербурга и Максим Евдокимов из Рязани.
К финальному раунду рязанец набрал наименьшее количество очков — 2700. У Моисеенко в этот момент было 7700 очков, у Тальянского — 14700.
В финале Евдокимов, как и его соперники, верно ответил на вопрос. Он поставил на него ва-банк и таким образом всего заработал 5400 очков. Конечный счет Моисеенко составил 15300 очков, Тальянского — 17401.
В следующем этапе за центральным столом вновь сыграет Илья Тальянский.