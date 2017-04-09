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16:39, 9 апреля 2017 273
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Рязанского юриста показали в «Своей игре» на НТВ. Видео

Рязанского юриста показали в «Своей игре» на НТВ. Видео

Рязанского юриста показали в «Своей игре». Интеллектуальная игра с участием Максима Евдокимова вышла в эфир НТВ в воскресенье, 9 апреля.

За центральным столом оказался Илья Тальянский из Тель-Авива. Его соперниками стали дебютанты Сергей Моисеенко из Санкт-Петербурга и Максим Евдокимов из Рязани.

К финальному раунду рязанец набрал наименьшее количество очков — 2700. У Моисеенко в этот момент было 7700 очков, у Тальянского — 14700.

В финале Евдокимов, как и его соперники, верно ответил на вопрос. Он поставил на него ва-банк и таким образом всего заработал 5400 очков. Конечный счет Моисеенко составил 15300 очков, Тальянского — 17401.

В следующем этапе за центральным столом вновь сыграет Илья Тальянский.


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