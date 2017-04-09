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21:21, 9 апреля 2017 671
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Рязанские водители сделали из машин надпись «Питер, мы с тобой». Видео

Рязанские водители сделали из машин надпись «Питер, мы с тобой». Видео

Рязанские водители сделали из машин надпись «Питер, мы с тобой» в воскресенье, 9 апреля. Видео опубликовал Life.

Администрация группы «Подслушано у водителей в Рязани» планировала провести акцию на парковке у «Ленты» в Дашково-Песочне, однако перенесла ее к «Атрон-капиталу».


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