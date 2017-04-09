Рязанские водители сделали из машин надпись «Питер, мы с тобой». Видео

Рязанские водители сделали из машин надпись «Питер, мы с тобой» в воскресенье, 9 апреля. Видео опубликовал
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Рязанские водители сделали из машин надпись «Питер, мы с тобой» в воскресенье, 9 апреля. Видео опубликовал
Администрация группы «
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В Рязанской области созданием современных высокотехнологичных построек занимается инвестиционно-строительная группа «Мармакс».