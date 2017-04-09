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12:57, 9 апреля 2017 124
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Рязанец украл у своей знакомой куртку и телефон

Рязанец украл у своей знакомой куртку и телефон

Фото: Pixabay.com

Житель Касимовского района украл у своей знакомой куртку и телефон. Об этом сообщил сайт Касимовского районного суда.

В ноябре 2016 года мужчина 1989 года рождения был в гостях у своей знакомой. Когда она ушла в магазин вместе с сожителем, злоумышленник похитил из зала теплую мужскую куртку. Из прикрепленного к велосипеду бардачка он забрал телефон марки Nokia.

Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.

Суд признал его виновным в в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («кража). Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов.


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