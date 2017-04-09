Рязанец украл у своей знакомой куртку и телефон

Житель Касимовского района украл у своей знакомой куртку и телефон. Об этом
В ноябре 2016 года мужчина 1989 года рождения был в гостях у своей знакомой. Когда она ушла в магазин вместе с сожителем, злоумышленник похитил из зала теплую мужскую куртку. Из прикрепленного к велосипеду бардачка он забрал телефон марки Nokia.
Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.
Суд признал его виновным в в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («кража). Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов.