На Московском шоссе столкнулись две легковушки. Фото

В воскресенье, 9 апреля, на Московском шоссе столкнулись «десятка» и «двенадцатая». Об этом сообщили подписчики группы «
Информации о пробке на Московском шоссе пока нет.
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В воскресенье, 9 апреля, на Московском шоссе столкнулись «десятка» и «двенадцатая». Об этом сообщили подписчики группы «
Информации о пробке на Московском шоссе пока нет.
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В Рязанской области созданием современных высокотехнологичных построек занимается инвестиционно-строительная группа «Мармакс».