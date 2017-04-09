Касимовец снял на видео разбитую дорогу в районе. Ролик появился в группе «
«Трасса „Касимов — Подлипки“ — убийца подвески», — отметил автор поста.
Видео
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Касимовец снял на видео разбитую дорогу в районе. Ролик появился в группе «
«Трасса „Касимов — Подлипки“ — убийца подвески», — отметил автор поста.
Видео
© RZN.info
|
← предыдущая новостьНа «Евровидение» продали более 27 тысяч билетов
|
cледующая новость →ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты в Египте
Требования к перевозкам организованных групп детей очень жесткие.