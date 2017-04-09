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18:15, 9 апреля 2017 482
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Касимовец снял на видео разбитую дорогу в районе

Касимовец снял на видео разбитую дорогу в районе

Касимовец снял на видео разбитую дорогу в районе. Ролик появился в группе «Автоклуб города Касимов и Касимовского района» в воскресенье, 9 апреля.

«Трасса „Касимов — Подлипки“ — убийца подвески», — отметил автор поста.

Видео Nikita Kaurkin


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2 дня назад
По дороге на соревнования. Как сделать перевозки детей безопасными?

По дороге на соревнования. Как сделать перевозки детей безопасными?

Требования к перевозкам организованных групп детей очень жесткие.

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