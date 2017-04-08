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18:20, 8 апреля 2017 202
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Захар Прилепин прочитал текст «Тотального диктанта» в ДНР

Захар Прилепин прочитал текст «Тотального диктанта» в ДНР

Захар Прилепин прочитал текст «Тотального диктанта» в ДНР. В Горловке текст читала Юлия Чичерина, передает «РИА Новости».

«Сегодня в 14.00 в Донецкой народной республике пройдет Всемирная акция „Тотальный диктант“. На площадке в Донецком национальном университете диктант прочтет известный российский писатель и публицист Захар Прилепин», — говорилось в сообщении пресс-службы Минобразования самопровозглашенной республики.

Ранее уроженец Скопинского района Захар Прилепин был автором текста «Тотального диктанта». В 2017 году его написал Леонид Юзефович.

Фото с сайта Захара Прилепина


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