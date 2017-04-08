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11:17, 8 апреля 2017 148
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В Рязани задержали серийных автоворов

В Рязани задержали серийных автоворов

В Рязани задержали серийных автоворов, которые вынимали аккумуляторы из отечественных машин, припаркованных в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Заявления о хищениях поступили от местных жителей. Обследуя одно из мест преступлений, полицейские заметили камеру видеонаблюдения. Оказалось, что она четко зафиксировала лица злоумышленников.

По кадрам оперативники опознали 30-летнего рязанца, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого, а также его сообщников — 36-летнего местного жителя и 30-летнего рыбновца.

Выяснилось, что они причастны к восьми подобным кражам.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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