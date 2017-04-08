В Рязани задержали серийных автоворов, которые вынимали аккумуляторы из отечественных машин, припаркованных в разных районах города. Об этом сообщила
Заявления о хищениях поступили от местных жителей. Обследуя одно из мест преступлений, полицейские заметили камеру видеонаблюдения. Оказалось, что она четко зафиксировала лица злоумышленников.
По кадрам оперативники опознали 30-летнего рязанца, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого, а также его сообщников — 36-летнего местного жителя и 30-летнего рыбновца.
Выяснилось, что они причастны к восьми подобным кражам.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.