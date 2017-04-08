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12:05, 8 апреля 2017 207
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В марте 15 рязанцев позвонили по телефону доверия МЧС

В марте 15 рязанцев позвонили по телефону доверия МЧС

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В марте 2017 года на телефон доверия регионального ГУ МЧС поступило 15 звонков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обращения зарегистрировали от жителей Касимовского, Клепиковского, Шиловского, Александро-Невского районов, а также Рязани.

Жители области звонили по вопросам состояния ЖКХ, незаконной вырубки леса, состояния атмосферы в городе, а также нарушения противопожарных мер.

«Все звонки были рассмотрены, заявителям даны разъяснения, приняты меры», — говорится в сообщении.

Рязанцам также напомнили, что по телефону доверия 8 (4912) 21-63-04 принимаются сообщения об угрозе возникновения пожара или чрезвычайной ситуации, информация о неправомерных действиях сотрудников МЧС.


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