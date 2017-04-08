В марте 15 рязанцев позвонили по телефону доверия МЧС

В марте 2017 года на телефон доверия регионального ГУ МЧС поступило 15 звонков. Об этом сообщила
Обращения зарегистрировали от жителей Касимовского, Клепиковского, Шиловского, Александро-Невского районов, а также Рязани.
Жители области звонили по вопросам состояния ЖКХ, незаконной вырубки леса, состояния атмосферы в городе, а также нарушения противопожарных мер.
«Все звонки были рассмотрены, заявителям даны разъяснения, приняты меры», — говорится в сообщении.
Рязанцам также напомнили, что по телефону доверия