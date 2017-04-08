«Так долго и так шумно». Рязанцы сняли на видео колонну бронетехники

В ночь на субботу, 8 апреля, рязанцы сняли на видео колонну бронетехники, которая проходила в Дашково-Песочне. Ролики опубликовали в группе «
«Мимо моего дома проезжали, так долго и так шумно», — написала очевидец.
Один из рязанцев предположил, что подобные передвижения вредят дорожному покрытию города: «Какой асфальт, когда по нему танки гоняют», — написал он. Однако в комментариях пользователи сети заметили, что «на траки БМД надевают прорезиненные накладки», которые не разрушают асфальт.
Видео из группы «Подслушано у водителей в Рязани»