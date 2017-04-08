Рязанцам предложили задать вопрос Ивану Урганту

Рязанцы могут задать вопрос Ивану Урганту. Интервью с ведущим проводит сайт
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Рязанцы могут задать вопрос Ивану Урганту. Интервью с ведущим проводит сайт
Вопросы можно
На данный момент идет сбор вопросов.
Фото с
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Требования к перевозкам организованных групп детей очень жесткие.