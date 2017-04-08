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19:18, 8 апреля 2017 404
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Рязанцам предложили задать вопрос Ивану Урганту

Рязанцам предложили задать вопрос Ивану Урганту

Рязанцы могут задать вопрос Ивану Урганту. Интервью с ведущим проводит сайт The Question.

Вопросы можно присылать на сайт до 16 апреля. В этот день Иван отметил 39-летие, шоу «Вечерний Ургант» — пятилетие. Ответы опубликуют в этот же день.

На данный момент идет сбор вопросов.

Фото с сайта Ивана Урганта


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