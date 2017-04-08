Рязанцам посоветовали обращаться к специалистам при первых признаках депрессии. Видео

Рязанцам посоветовали обращаться к специалистам при первых признаках депрессии. Такое расстройство чаще всего встречается у людей в начале весны, рассказали в сюжете телеканала «
Медики утверждают, что весенние депрессии отчасти объясняются серостью, которая к этому времени уже надоела людям. Как только на деревьях появятся зеленые листочки, они отвлекут горожан от грустных мыслей и помогут снова почувствовать радость жизни, считает доктор медицинских наук Алексей Миронов.
При этом оказалось, что рязанцы не часто сталкиваются с депрессией. Им больше знакомы недосып, усталость, а также обеспокоенность новостями.
Однако журналисты напомнили, что симптомами заболевания также могут быть нарушение пищеварения, тахикардия и постоянно расширенные зрачки. «Проблему обесценивать нельзя», — заметили в сюжете.