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17:40, 8 апреля 2017 313
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Пять сараевских сирот получили новые квартиры

Пять сараевских сирот получили новые квартиры

Пять сараевских сирот получили новые однокомнатные квартиры в пятницу, 7 апреля. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Жилье находится на улице Горького в районном центре. В квартирах есть отделка, газовая плита, сантехника, натяжные потолки, металлические двери и котлы обогрева.

«Я понимаю, как важно иметь свой дом, ведь это безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Наверное, это было мечтой для каждого из вас. Сегодня она сбылась. Я счастлива вручить вам ключи от ваших теперь уже собственных квадратных метров. Как, наверное, и вы счастливы — получить их. Надеюсь, в этих квартирах вам будет уютно, вы будите счастливы. Можно думать о том, чтобы создавать семьи, растить детей», — сказала заместитель главы администрации района Наталья Терешина.

«Мы давно ждали этого дня. И вот оно — счастье, его уже и потрогать можно. Мы безумно рады, просто и не знаю, что сказать чувства переполняют нас. Хотелось бы, чтобы жили мы здесь в ладу и согласии. Будем ходить друг к другу в гости, а в будущем — дружить семьями», — поделился впечатлениями один из новоселов Василий Скачков.

Фото издательства «Пресса»


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