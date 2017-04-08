На общегородском субботнике рязанцы убрали с улиц более 30 тонн мусора. Фото

На втором общегородском субботнике в субботу, 8 апреля, рязанцы убрали с улиц более 30 тонн мусора. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.
В уборке участвовало более 850 человек. Субботники прошли в Березовой и Дубовой рощах, в Мемориальном парке, на проезде Речников, зеленых зонах на улицах Татарской, Октябрьской, Шереметьевской, Тимуровцев, Советской Армии, на Касимовском и Московском шоссе, на Лыбедском бульваре, в прибрежной зоне 1-ого Борковского карьера, в лесополосе, но улице Юбилейной и в Лесопарке.
Также в этот день покрасили 760 секций пешеходного ограждения на улицах Свободы, Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, Садовой, Вознесенской, Грибоедова.
Следующий субботник пройдет 22 апреля.
Напомним, Николай Любимов