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13:46, 8 апреля 2017 246
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Михайловского рецидивиста поймали на квартирных кражах. Видео

Михайловского рецидивиста поймали на квартирных кражах. Видео

В Михайлове полицейские задержали рецидивиста, который обворовывал местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Двое потерпевших заявили о том, что злоумышленник, взломав дверные замки, украл у них газовую плиту, телевизор и радиаторы отопления.

Объехав ближайшие пункты приема вторсырья, оперативники нашли похищенное и установили личность нарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу 27-летний михайловец.

Выяснилось, что он причастен к пяти аналогичным кражам. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.


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