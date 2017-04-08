Михайловского рецидивиста поймали на квартирных кражах. Видео

В Михайлове полицейские задержали рецидивиста, который обворовывал местных жителей. Об этом сообщила
Двое потерпевших заявили о том, что злоумышленник, взломав дверные замки, украл у них газовую плиту, телевизор и радиаторы отопления.
Объехав ближайшие пункты приема вторсырья, оперативники нашли похищенное и установили личность нарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу 27-летний михайловец.
Выяснилось, что он причастен к пяти аналогичным кражам. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.