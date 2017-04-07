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11:41, 7 апреля 2017 312
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Восемь из десяти штрафов рязанским водителям выписывают камеры — исследование

Восемь из десяти штрафов рязанским водителям выписывают камеры — исследование

Рязанская область вошла топ в российских регионов по использованию фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Рейтинг составил сервис «Штрафы ГИБДД».

Согласно его статистике за 2016-2017 годы, 82% штрафов в области «выписали» камеры. Выше показатель оказался только в семи регионах. Лидируют Калужская (93%), Тверская области и Москва, за ними идут Читинская область, Мордовия, Саратовская и Костромская области. Также в топ-10 с равным рязанскому результатом вошли Воронежская область и Якутия.

Меньше всего автоматическую фиксацию задействуют в Амурской области (14%), Ямало-Ненецком автономном округе и Калмыкии.

Как отметили составители, лидерами оказались регионы, стоявшие у истоков внедрения системы и имеющие высокую долю транзитного трафика.


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