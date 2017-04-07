Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:38, 7 апреля 2017 607
 0    0

В выходные рязанские автоинспекторы проверят водителей на трезвость

В выходные рязанские автоинспекторы проверят водителей на трезвость

Фото: Pixabay.com

В выходные, 8 и 9 апреля, рязанские автоинспекторы проверят водителей на трезвость. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД проведут масштабную проверку. Для участия в ней привлекут дополнительные силы и средства.

Напомним, за пьяную езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, ему грозит уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания могут использовать обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:11, 7 апреля 2017
Устроивший аварию в Михайловском районе водитель фуры не помнит момент столкновения
12:01, 7 апреля 2017
Жительница Касимова незаконно прописала в своем доме трех иностранцев
11:57, 7 апреля 2017
Сирийские военные эвакуировали большинство самолетов до удара США
11:41, 7 апреля 2017
Восемь из десяти штрафов рязанским водителям выписывают камеры — исследование
11:38, 7 апреля 2017
В выходные рязанские автоинспекторы проверят водителей на трезвость
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«ЭР-Телеком» подвел итоги года

«ЭР-Телеком» подвел итоги года

Выручка компании увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 28 208 миллионов рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 26 283
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 40
14:49, 24 марта 2017 25 792
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 7
8:13, 6 апреля 2017 25 521
В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30
11:03, 31 марта 2017 23 638
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
12:27, 25 марта 2017 21 611
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум