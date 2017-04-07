В субботу в Рязанской области ожидаются дождь и гроза

В субботу, 8 апреля, в Рязанской области облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили на
Ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь, в южных районах местами гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, с переходом на северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области +3,+8 градусов, в Рязани +5,+7 градусов. Днем по области +11,+16 градусов, в Рязани +11,+13 градусов.