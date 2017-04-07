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14:31, 7 апреля 2017 482
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В субботу в Рязанской области ожидаются дождь и гроза

В субботу в Рязанской области ожидаются дождь и гроза

В субботу, 8 апреля, в Рязанской области облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь, в южных районах местами гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, с переходом на северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области +3,+8 градусов, в Рязани +5,+7 градусов. Днем по области +11,+16 градусов, в Рязани +11,+13 градусов.


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1 день назад
Путешествие чайника в страну ноутбуков, или как выбрать «железо», если ты в этом ничего не понимаешь

Путешествие чайника в страну ноутбуков, или как выбрать «железо», если ты в этом ничего не понимаешь 2

У каждого найдется знакомый, разбирающийся в железе, поэтому логичный шаг номер один— обратиться за помощью к залу, то есть к друзьям за советом.

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