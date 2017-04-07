В Рязани пройдет велопарад. Информация об этом
Велопарад запланировали на 28 мая. Также горожан приглашают участвовать в акциях «На работу на велосипеде». Они пройдут 9 мая и 22 сентября.
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Фото: Pixabay.com
В Рязани пройдет велопарад. Информация об этом
Велопарад запланировали на 28 мая. Также горожан приглашают участвовать в акциях «На работу на велосипеде». Они пройдут 9 мая и 22 сентября.
Подробности на
© RZN.info
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У каждого найдется знакомый, разбирающийся в железе, поэтому логичный шаг номер один— обратиться за помощью к залу, то есть к друзьям за советом.