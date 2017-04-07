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16:31, 7 апреля 2017 452
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В Рязани арестовали пятерых торговцев оружием

В Рязани арестовали пятерых торговцев оружием

В Рязани арестовали пятерых мужчин, подозреваемых в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщил сайт райсуда.

Установлено, что огнестрельное оружие и боеприпасы приобретались и изготавливались членами группы из холостого оружия, хранились в тайниках на территории Московской области, после чего продавались в Рязани.

«Преступная группа из пяти человек подозревается в совершении тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок», — отметил следователь.

В отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Постановления могут быть обжалованы в Рязанский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения.


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