В понедельник в двух рязанских поселках отключат холодную воду

В понедельник, 10 апреля, в двух поселках отключат холодную воду. Об этом сообщили на
Воды не будет с 8:30 до 17:00 по следующим адресам:
- поселок Соколовка;
- поселок Мирный;
- улица Зубковой, дом №18 корпус 10;
- улица Новоселковская, дом №17 (логистическая компания), дом №13 (полк ППС, кинологический центр).
А также с 8:30 до 17:00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:
- поселок Соколовка (улица Соколовская, улица Связи, улица 1-ая Прудная, улица 2-ая Прудная);
- улица Новоселов, дом №26/17 (городская больница №11).