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15:27, 7 апреля 2017 191
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В понедельник в двух рязанских поселках отключат холодную воду

В понедельник в двух рязанских поселках отключат холодную воду

В понедельник, 10 апреля, в двух поселках отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Воды не будет с 8:30 до 17:00 по следующим адресам:

  • поселок Соколовка;
  • поселок Мирный;
  • улица Зубковой, дом №18 корпус 10;
  • улица Новоселковская, дом №17 (логистическая компания), дом №13 (полк ППС, кинологический центр).

А также с 8:30 до 17:00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

  • поселок Соколовка (улица Соколовская, улица Связи, улица 1-ая Прудная, улица 2-ая Прудная);
  • улица Новоселов, дом №26/17 (городская больница №11).

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1 день назад
«ЭР-Телеком» подвел итоги года

«ЭР-Телеком» подвел итоги года

Выручка компании увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 28 208 миллионов рублей.

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