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15:41, 7 апреля 2017 135
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В понедельник и вторник на пяти рязанских улицах отключат электричество

В понедельник и вторник на пяти рязанских улицах отключат электричество

В понедельник 10 апреля и вторник 11 апреля на пяти рязанских улицах отключат электричество. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии электричества не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Михайловское шоссе, дом №88 В, дом № 88 г, дома с №94 по №184;
  • улица 1-ый Михайловский проезд, дома с №3 по №7;
  • улица 2-ой Михайловский проезд, дома с №3 по №9;
  • улица 3-ий Михайловский проезд, дом №2, дом №3, дом №5, дом №7, дом №9, дом №11, дом №13, дом №15;
  • улица Пойменная, дома с №1 по №49;
  • поселок Машинистов, дома с №1 по №16.

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1 день назад
«ЭР-Телеком» подвел итоги года

«ЭР-Телеком» подвел итоги года

Выручка компании увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 28 208 миллионов рублей.

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