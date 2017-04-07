В понедельник и вторник на пяти рязанских улицах отключат электричество

В понедельник 10 апреля и вторник 11 апреля на пяти рязанских улицах отключат электричество. Об этом сообщили на
В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии электричества не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:
- улица Михайловское шоссе, дом №88 В, дом № 88 г, дома с №94 по №184;
- улица 1-ый Михайловский проезд, дома с №3 по №7;
- улица 2-ой Михайловский проезд, дома с №3 по №9;
- улица 3-ий Михайловский проезд, дом №2, дом №3, дом №5, дом №7, дом №9, дом №11, дом №13, дом №15;
- улица Пойменная, дома с №1 по №49;
- поселок Машинистов, дома с №1 по №16.