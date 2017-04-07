В параде на День Победы впервые поучаствуют преподаватели АПУ. Видео

В параде на День Победы впервые поучаствуют преподаватели Академии права и управления. Об этом в сюжете рассказал
9 мая курсанты личного состава Академии традиционно выйдут на парад на Первомайском проспекте. Офицеры и курсанты уже начали готовиться к торжественному шествию. Тренировки проводятся каждый день по два раза — утром по полчаса и вечером по часу.
«Методика проведения тренировок везде классическая, одинаковая, это естественно чувствовать локоть и плечо товарища. Для этого необходимо понимание своего места в строю, это выдерживание равнения, равновесия, выработка строевого шага», — рассказал замначальника Академии права и управления ФСИН России по работе с личным составом Дмитрий Панарин.
В параде также поучаствуют курсанты-девушки.
Всего на парад в День Победы от Академии права и управления выйдут около 500 человек. Это две роты юношей, две роты девушек и сто офицеров из числа профессорско-преподавательского состава.