В марте в Рязанской области родились Тихон и Офелия. Об этом
Самыми популярными именами для девочек в прошедшем месяце стали Ксения, София, Мария, Анна, Анастасия, Дарья, Екатерина, Виктория, Елизавета. Рязанские родители чаще всего давали своим сыновьям имена Артем, Дмитрий, Сергей, Максим, Иван, Егор, Даниил, Кирилл, Александр, Илья.
Среди редких имен для девочек: Любава, Нюша, Зоя, Глафира, Марта, Тереза, Офелия, Радомира, Антонина, Серафима.
Редкими мужскими именами в марте регистраторы назвали следующие: Петр, Тихон, Леонид, Иоанн, Аким, Николай, Демид, Савва, Анатолий, Гордей, Виктор.