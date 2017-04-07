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15:29, 7 апреля 2017 178
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В марте в Рязанской области родились Тихон и Офелия

В марте в Рязанской области родились Тихон и Офелия

Фото: Pixabay.com

В марте в Рязанской области родились Тихон и Офелия. Об этом говорится на сайте регионального управления ЗАГС.

Самыми популярными именами для девочек в прошедшем месяце стали Ксения, София, Мария, Анна, Анастасия, Дарья, Екатерина, Виктория, Елизавета. Рязанские родители чаще всего давали своим сыновьям имена Артем, Дмитрий, Сергей, Максим, Иван, Егор, Даниил, Кирилл, Александр, Илья.

Среди редких имен для девочек: Любава, Нюша, Зоя, Глафира, Марта, Тереза, Офелия, Радомира, Антонина, Серафима.

Редкими мужскими именами в марте регистраторы назвали следующие: Петр, Тихон, Леонид, Иоанн, Аким, Николай, Демид, Савва, Анатолий, Гордей, Виктор.


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