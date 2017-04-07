В Ермишинском районе нашли бешенство животных

В Ермишинском районе Рязанской области обнаружили бешенство животных. Постановление губернатора о карантине официально опубликовано в пятницу, 7 апреля.
Ограничительные меры будут действовать по 3 июня. Под них попало личное подворье на Церковной улице в селе Царево. Весь населенный пункт объявили угрожаемой зоной заболевания. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.
Ветеринары продезинфицируют подворье, привьют зверей в селе и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.