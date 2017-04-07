Улицу Семинарскую перекрыли для строительства музея Рязанского кремля. Фото

В пятницу, 7 апреля, улицу Семинарскую перекрыли для строительства теплотрассы к музею Рязанского кремля. Об этом сообщил представитель подрядной организации.
По его словам работы займут не более месяца.
Из-за строительства движение по улице Семинарской
Теперь со стороны улицы Ленина разрешено движение только налево, а от площади Соборной — только прямо, соответствующие дорожные знаки установили перед перекрестком.
Напомним, строительство музея Рязанского кремля планируют завершить в первом полугодии 2018 года. В нем появится детский центр и