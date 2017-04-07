Суд заключил под стражу главу администрации Екимовского поселения

Подозреваемого в мошенничестве главу администрации Екимовского поселения Рязанского района Геннадия Бугрова заключили под стражу. В пятницу, 7 апреля, Советский суд Рязани удовлетворил ходатайство следствия об аресте чиновника до 31 мая.
По версии следствия, в 2010 году Бугров, будучи бизнесменом, незаконно завладел участком в деревне Сергеевка ориентировочной стоимостью 500 тысяч рублей. СКР расценил эти действия как мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. Следствие считает, что Бугров
В суде следователь заявил, что накануне задержания Бугров давал указания бывшим подчиненным и без ареста может продолжить давить на них, уничтожить улики или скрыться. Сам чиновник просил о домашнем аресте, называя себя порядочным, «поэтому всегда и страдаю».