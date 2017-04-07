Сотрудники «Рязаньэнерго» провели экскурсию для школьников

Увлекательную экскурсию на подстанцию 110 кВ «Рязань» и Центр управления сетями (ЦУС) филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели энергетики для ребят с ограниченными возможностями из рязанской школы-интерната № 18.
Экскурсия для подростков была организована по просьбе образовательного учреждения в рамках школьного проекта «Мои действия — мой выбор», направленного на социализацию детей с ограниченными возможностями. На протяжении нескольких недель ребята участвовали в тематических беседах с педагогами, готовили творческие работы на тему электробезопасности, сохранения энергоресурсов. Посещение энергопредприятия стало практическим подкреплением полученных теоретических знаний.
Откуда и как электричество приходит в дом и школу, как его экономить, какими навыками надо обладать и сколько приходится учиться, чтобы стать энергетиком — на эти и другие вопросы школьников ответили сотрудники ЦУСа и персонал подстанции. Ребятам рассказали, как происходит передача и распределение электроэнергии, познакомили с функциями энергооборудования и способами энергосбережения в быту. В ходе мероприятия энергетики также напомнили школьникам о мерах предосторожности вблизи энергообъектов, разъяснили порядок действий, если на пути оказался провисший или оборванный провод. Рассказали о смертельной опасности, которой подвергаются взрослые и дети, если рыбачат, устраивают пикники или пытаются сделать «селфи» рядом с опорами ЛЭП. Также энергетики пригласили ребят принять участие в ежегодном
Стоит отметить, что сотрудники «Рязаньэнерго» ведут активную работу с детьми на постоянной основе: проводят экскурсии на энергообъекты, конкурсы по электробезопасности, выезжают с уроками электрограмотности в школы, и всегда готовы откликнуться на просьбы учебных заведений об организации подобных мероприятий.