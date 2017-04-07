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20:08, 7 апреля 2017 408
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Сасовца оштрафуют за ложный донос об угоне

Сасовца оштрафуют за ложный донос об угоне

Сасовца оштрафуют за ложный донос об угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

31 декабря 2016 года мужчина передал на временное пользование знакомому автомобиль ВАЗ-21120. Через несколько дней он узнал, что машина изъята сотрудниками ГИБДД за то, что ею управляла девушка, не имеющая «прав».

Приехав на стоянку за автомобилем, мужчина, желая избежать оплаты расходов за перемещение и хранение машины, решил написать заявление в полицию об угоне.

Сасовца признали виновным по статье 306 УК РФ и назначили штраф.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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