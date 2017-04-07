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14:52, 7 апреля 2017 295
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Рязанское конструкторское бюро разработало беспилотную платформу «Марс А-800». Видео

Рязанское конструкторское бюро разработало беспилотную платформу «Марс А-800». Видео

Рязанское конструкторское бюро «Аврора» разработало беспилотную транспортную платформу «Марс А-800». Она может передвигаться как по земле, так и по воде, передает «RNS» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Платформа предназначается для сопровождения мотострелковых и десантных подразделений, их транспортного и материально-технического обеспечения.

«Марс А-800» создан на основе гусеничной платформы-амфибии Tinger, производимой одноименной компанией из Череповца. Длина платформы — 3 метра, ширина — 2,15 метра, а высота — 1,27 метра. Ее масса составляет 950 килограммов. При этом масса перевозимых грузов может достигать 500 килограммов. На борту «Марс А-800» могут находиться четыре человека.

Платформа способна перемещаться по суше со скоростью до 35 километров в час, по воде — со скоростью до 5 километров в час. Диапазон ее рабочих температур составляет от -40 до +40 градусов Цельсия. Среди дополнительных возможностей — групповое применение, а также возможность десантирования при помощи парашютной системы.

«Марс А-800» может работать круглосуточно.

Отмечается, что в 2016 году на базе Рязанского воздушно-десантного училища прошли успешные испытания новой платформы.


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