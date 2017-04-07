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9:09, 7 апреля 2017 190
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Рязанский сенатор сравнил удар США по авиабазе в Сирии с интервенцией в Ирак

Рязанский сенатор сравнил удар США по авиабазе в Сирии с интервенцией в Ирак

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов сравнил удар США по авиабазе в Сирии с бомбардировками Югославии и интервенцией в Ирак. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Атака на авиабазу напоминает бомбардировку Югославии, военную интервенцию в Ирак, разрушение Ливии и другие акты пренебрежения международным правом со стороны США», — заявил сенатор.

По словам Морозова, теперь «совершенно очевидно, что химатака в Идлибе была американской провокацией, чтобы оправдать удар по авиабазе». Рязанский сенатор отметил, что Дональд Трамп уже отказался от своего обещания бороться в Сирии с запрещенной в России группировкой «Исламское государство», а не с президентом Башаром Асадом.

Напомним, в ночь на пятницу Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Ранее глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Озеров заявил, что удар США по авиабазе может подорвать уже предпринятые усилия по борьбе с терроризмом в Сирии.


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