Рязанский сенатор сравнил удар США по авиабазе в Сирии с интервенцией в Ирак

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов сравнил удар США по авиабазе в Сирии с бомбардировками Югославии и интервенцией в Ирак. Об этом сообщает «
«Атака на авиабазу напоминает бомбардировку Югославии, военную интервенцию в Ирак, разрушение Ливии и другие акты пренебрежения международным правом со стороны США», — заявил сенатор.
По словам Морозова, теперь «совершенно очевидно, что химатака в Идлибе была американской провокацией, чтобы оправдать удар по авиабазе». Рязанский сенатор отметил, что Дональд Трамп уже отказался от своего обещания бороться в Сирии с запрещенной в России группировкой «Исламское государство», а не с президентом Башаром Асадом.
Напомним, в ночь на пятницу Трамп сообщил, что распорядился
Ранее глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Озеров заявил, что удар США по авиабазе