Рязанский мэр оценил столовую школы №6. Фото

Рязанский мэр Олег Булеков оценил столовую школы №6 в пятницу, 7 апреля. Об этом
Булеков не договаривался с администрацией школы о визите.
«Это и было основной задачей посещения столовой: посмотреть, как питаются дети вне проверок и праздников, как раздается еда, как сервируется стол и так далее», — пояснил он.
Мэр позавтракал вместе со школьниками. Он назвал еду неплохой и отметил, что ее подают теплой. При этом, по его словам, «в организации школьного питания еще есть вопросы, требующие решения».
Олег Булеков заявил, что скоро пройдет совещание, на котором обсудят организацию детского питания в общеобразовательных учреждениях.